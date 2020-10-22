 بسبب كورونا.. السياحة العالمية: 115 وجهة أغلقت حدودها بالكامل - بوابة الشروق
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بسبب كورونا.. السياحة العالمية: 115 وجهة أغلقت حدودها بالكامل

صفية منير
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 4:18 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 4:18 م

قالت منظمة السياحة العالمية، إن 115 وجهة خففت من قيود السفر المرتبط بفيروس كورونا، في حين أن 93 وجهة اتجهت إلى إغلاق حدودها إغلاقًا تامًا.

وأشارت في تقرير لها أن الدول التي تطبق الإغلاق الكامل للحدود هى 27 وجهة في أفريقيا، و9 وجهات فى أوروبا، و28 دولة فى آسيا والمحيط الهادئ، و21 وجهة في الأمريكتين، و8 وجهات في الشرق الأوسط.

ودعت المنظمة إلي تعميم إجراء اختبار الـpcr لفيروس كورونا عند الوصول إلى المطارات.

وأضافت أنه يمكن توفير ما يقرب من 20 مليون وظيفة فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك ثلاثة ملايين فى ألمانيا، و1.93 مليون في المملكة المتحدة، و1.91 مليون في إيطاليا وأكثر من 1.5 مليون فى فرنسا.

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