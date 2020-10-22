قالت منظمة السياحة العالمية، إن 115 وجهة خففت من قيود السفر المرتبط بفيروس كورونا، في حين أن 93 وجهة اتجهت إلى إغلاق حدودها إغلاقًا تامًا.

وأشارت في تقرير لها أن الدول التي تطبق الإغلاق الكامل للحدود هى 27 وجهة في أفريقيا، و9 وجهات فى أوروبا، و28 دولة فى آسيا والمحيط الهادئ، و21 وجهة في الأمريكتين، و8 وجهات في الشرق الأوسط.

ودعت المنظمة إلي تعميم إجراء اختبار الـpcr لفيروس كورونا عند الوصول إلى المطارات.

وأضافت أنه يمكن توفير ما يقرب من 20 مليون وظيفة فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك ثلاثة ملايين فى ألمانيا، و1.93 مليون في المملكة المتحدة، و1.91 مليون في إيطاليا وأكثر من 1.5 مليون فى فرنسا.