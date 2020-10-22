 فيديو.. الصحة: عدد المترددين على تجارب اللقاح الصيني تجاوز الـ3 آلاف - بوابة الشروق
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فيديو.. الصحة: عدد المترددين على تجارب اللقاح الصيني تجاوز الـ3 آلاف

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:53 ص

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على التجارب الإكلينيكية الخاصة باللقاح الصيني تجاوز ثلاثة آلاف متطوع، في المصل واللقاح.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن هناك إقبالًا من المواطنين على التطوع للمشاركة في التجربة، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة تلقت الجرعة الثانية من اللقاح.

وذكر أن هناك العديد من الشركات المتقدمة بلقاحات لعلاج كورونا، متابعًا: «حتى هذه اللحظة ما زال هناك إجراءات للموافقة على اعتبارها أو دخولها طور التجارب».

ولفت إلى إصرار مصر على مشاركة العالم في التجارب على لقاحات كورونا، حتى تكون أول الحاصلين عليها فور توفرها، مضيفًا أن هناك أكثر من 42 ألف مشارك في التجارب حول العالم، ولم تظهر عليهم أية أعراض.

 


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