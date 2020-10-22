أوباما: ترامب عاجز عن التعامل بجدية مع أعباء الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن «الرئيس الحالي دونالد ترامب عاجز عن التعامل بجدية مع أعباء الرئاسة»، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، صباح اليوم الخميس.

وظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأربعاء، لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض سباقا متقاربا مع الرئيس دونالد ترامب في ولايات حاسمة، قبل 13 يوما من انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال مساعد لأوباما إن الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة لثمانية أعوام وكان بايدن نائبه، سيحث المؤيدين على التصويت مبكرا لبايدن ومرشحين ديمقراطيين آخرين في الانتخابات، وذلك خلال تجمع بالسيارات في الهواء الطلق في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.