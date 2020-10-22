وجه الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا مرة أخرى.

وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه لا بد من تجنب التجمعات العائلية قدر المستطاع، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتداء الكمامة والتخلص منها، فضلًا عن تجنب المصافحة بالأيدي، مع غسلها بالماء والصابون جيدًا بصورة مستمرة.

وأضاف أنه يجب منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمحال التجارية، إضافة إلى تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

وناشد المواطنين، وخصوصًا البالغين من العمر 60 عامًا فيما أكثر ومن يعانون من أمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، ضرورة تجنب التجمعات، نظرًا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة مع بداية فصل الشتاء، معقبًا: «الوضع مستقر وآمن، لكن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو ما سيجعلنا نعبر من الموجة الثانية».