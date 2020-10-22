محافظ الإسكندرية يزور مجمع الهلال الأحمر لتقديم الدعم لأطفال مرضى السرطان

قام محافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الخميس، بزيارة مجمع الهلال الأحمر المصري للخدمات الاجتماعية والصحية بمحرم بك، للاطمئنان على الأطفال من مرضى السرطان " المتواجدين بدار صفية الفايد" داخل المجمع، تخفيفا عنهم ولتقديم الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهم ولذويهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

واطمأن المحافظ على صحة الأطفال وذويهم وشجعهم على التغلب على هذا المرض مستفسرا عن أية احتياجات لهم ، وقدم لهم الشنط المدرسية شاملة الأدوات المكتبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدا لهم ولذويهم أن المحافظة تقدم كامل الدعم والتسهيلات لهم ، وأوضح أن أبنائهم هم أبطال حقيقيين قادرين على التغلب على هذا المرض ، داعيا الله أن يتم شفاءهم على خير.

على الصعيد ذاته، قدم المحافظ الشكر لجميع القائمين على الدار ، لهذا المستوى الذي تظهر به والتي تقدم عدة خدمات طبية واجتماعية، خاصة رعاية الأطفال من مرضى السرطان، مؤكدا تقديم كامل المساعدات والمساهمات للجمعية، ودعا رجال أعمال الإسكندرية والمجتمع المدني المساهمين في كافة الأعمال الخيرية لزيارة الدار وتقديم الخدمات اللازمة لهم.