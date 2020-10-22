ألف طائرة تستخدم أجواء الإمارات يوميا خلال أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن ارتفاع عدد الطائرات المستخدمة لأجواء الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري إلى حوالي 1000 طائرة في اليوم، بزيادة تصل إلى أكثر من 200 بالمئة مقارنة بشهر أبريل الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس عن سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني قوله إن التأثيرات التي واجهت حركة الطيران على مستوى العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد بدأت في التلاشي التدريجي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الإمارات مع قطاع الطيران المدني لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية.

وأكد تطبيق حلول عملية تسمح بالتشغيل الآمن للرحلات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار الوباء، متوقعاً استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع في الدولة والعالم والتعافي التام.

وقال السويدي إن تشغيل الإمارات لناقلين وطنيين جديدين خلال فترة الأزمة يمثل إضافة مهمة للقطاع في إشارة إلى شركة العربية للطيران - أبوظبي، وشركة ويز أير- أبوظبي.