الحكومة الهندية تسهل قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، السماح للمهاجرين من أصل هندي والأجانب بزيارة الهند لأي غرض ما عدا غرض السياحة، وذلك ضمن إجراءات تسهيل استخراج تأشيرات الدخول وقيود السفر التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة الهندية - في بيان أوردته قناة "إنديا تي في" الهندية - "أن الحكومة قررت إجراء تسهيل أكبر فيما يخص إصدار التأشيرات والقيود على السفر لفئات أكثر من المهاجرين ذي أصل هندي أو المواطنين الهنود الذين يرغبون في القدوم أو مغادرة الهند".

وأضاف البيان أنه بموجب هذه التسهيلات، قررت الحكومة تفعيل كافة التأشيرات، ما عدا التأشيرات الإليكترونية وتأشيرات السياحة والتأشيرات بغرض زيارة علاجية.

وأشارت القناة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى عودة حركة الطيران الجوي لمساره، بعد تعليق الطيران لنحو 8 أشهر منذ إعلان حالة الإغلاق الكامل في كافة أنحاء البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه من المفترض أن يخضع كل من يسمح لهم بالدخول اتباع تعليمات وزارة الصحة فيما يخص بالعزل المنزلي.