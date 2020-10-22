 وزير خارجية العراق: نواجه تحديات أمنية.. وأي قرار يُتخذ في بغداد يكون داخليا - بوابة الشروق
الخميس 22 أكتوبر 2020 10:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية العراق: نواجه تحديات أمنية.. وأي قرار يُتخذ في بغداد يكون داخليا

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:14 م

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يواجه تحديات أمنية في الفترة الحالية، لكن الوضع أفضل مقارنة بالفترة من عام 2014 حتى 2017.

وأضاف حسين، في حوار خاص لفضائية «bbc عربي»، مساء الخميس، أنه كانت هناك زيارة إلى طهران قبل مدة قصيرة، متابعًا: «ناقشنا مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الأمني في بغداد، وخاصة مسألة قصف المنطقة الخضراء والمطار».

وتابع: «أوضحنا للمسؤولين الإيرانيين خطورة هذه المسألة، لكن الجانب الإيراني أوضح أنه ليس له علاقة بهذه المجموعات، وكانت النتيجة أن عمليات الهجوم على هذه المناطق توقفت».

وذكر أن أي قرار يُتخذ في بغداد يكون بناء على السياسة العراقية، مضيفًا: «نحن نتفاعل مع الآخرين، سواء دول الجوار أو الدول الأخرى، في اتخاذ القرار المتعلق بالمنطقة، لكن في النتيجة القرار عراقي».

وأوضح أن العراق بدأ الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأمريكي في بغداد وبعد ذلك في واشنطن، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمريكي العراقي كان واضحًا ووفق جدول زمني محدد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك