قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يواجه تحديات أمنية في الفترة الحالية، لكن الوضع أفضل مقارنة بالفترة من عام 2014 حتى 2017.

وأضاف حسين، في حوار خاص لفضائية «bbc عربي»، مساء الخميس، أنه كانت هناك زيارة إلى طهران قبل مدة قصيرة، متابعًا: «ناقشنا مع المسؤولين الإيرانيين العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع الأمني في بغداد، وخاصة مسألة قصف المنطقة الخضراء والمطار».

وتابع: «أوضحنا للمسؤولين الإيرانيين خطورة هذه المسألة، لكن الجانب الإيراني أوضح أنه ليس له علاقة بهذه المجموعات، وكانت النتيجة أن عمليات الهجوم على هذه المناطق توقفت».

وذكر أن أي قرار يُتخذ في بغداد يكون بناء على السياسة العراقية، مضيفًا: «نحن نتفاعل مع الآخرين، سواء دول الجوار أو الدول الأخرى، في اتخاذ القرار المتعلق بالمنطقة، لكن في النتيجة القرار عراقي».

وأوضح أن العراق بدأ الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأمريكي في بغداد وبعد ذلك في واشنطن، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمريكي العراقي كان واضحًا ووفق جدول زمني محدد.