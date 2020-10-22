المهدي: قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء متأخرا

رحب رئيس حزب الأمة القومي في السودان، الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي، بالقرار الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن القرار جاء متأخرًا، فضلًا عن أن سودان الثورة على الطغيان استحق رفع اسمه من قائمة رعاية الإرهاب مباشرة بعد الإطاحة بالطغيان.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، قال البيان الموقع باسم رئيس الحزب السيد الصادق المهدي، إشارة للمسيرات التي تزامنت مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر، إن تسيير المواكب السلمية حق تكفله الحريات العامة وأن الحزب يؤيد حق المواطنين في حرية التعبير وتسيير المواكب السلمية ولكنه شدد على أن الذين يمارسون هذه الحقوق مراعاة تجنب الصدام والتخريب.



وأشار بيان حزب الأمة إلى أنه وقعت يوم الأمس حوادث مؤسفة استشهد وجرح فيها بعضنا على يد السلطات، مطالبًا بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق ثم المساءلة القانونية للأطراف المعنية.



وانتقد البيان القوى السياسية التي قال إنها «رفعت شعارات خرقاء»، منوهًا إلى أن إسقاط الحكومة من الشارع وارد في مواجهة العهود الدكتاتورية، أما التصدي لمؤسسات الحكم واستبدالها في عهد الولاية الديمقراطية فيكون عبر المؤسسات الشرعية التي أقامتها الثورة.



ورفض الحزب أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل، قائلًا: «يرجى أن تلتزم مؤسسات الحكم الانتقالي كافة بهذا الموقف، ونحن نسحب تأييدنا لمؤسسات الحكم الانتقالي إذا أقدمت على إقامة علاقات مع دولة الفصل العنصري والاحتلال».