 بومبيو يعبر عن دعم بلاده للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان - بوابة الشروق
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بومبيو يعبر عن دعم بلاده للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان

بومبيو
بومبيو
هديل هلال
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 8:18 م
تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، عبّر «بومبيو» عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء عملية رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى أن هذا القرار المهم يُمثّل دفعة كبيرة في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي لنتائج تصُب في مصلحة وفائدة حكومة وشعب السودان.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى استمرار دعم بلاده للفترة الانتقالية التي يمر بها السودان نحو الديموقراطية.

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