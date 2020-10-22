«إنترناشونال إيرلاينز جروب» تقلل من سعة رحلاتها بعد تسجيلها خسائر قياسية

أعلنت مجموعة "إنترناشونال إيرلاينز جروب" (آي إيه جي)، المالكة لشركتي طيران "بريتيش إيروايز" البريطانية و"أيبريا" الاسبانية، اليوم الخميس، تسجيلها خسائر تشغيلية قياسية بلغت قيمتها 3ر1 مليار يورو (53ر1 مليار دولار) في الربع الثالث من العام بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأضافت إدارة المجموعة إنها سوف تخفض سعة رحلات الطيران في الفترة المتبقية من العام.



ولن تتجاوز السعة الإجمالية للرحلات حاليا أكثر من 30 بالمئة من حجمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وكانت إدارة المجموعة تستهدف من قبل تحقيق نسبة 40 بالمئة.



وقال المدير المالي للمجموعة، ستيفن جانينج، إن خفض السعة يأتي بسبب الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا، وتعزيز إجراءات الحجر الصحي في الكثير من الدول، وهو ما أدى إلى تراجع أعداد الحجوزات.



وتتوقع المجموعة حاليا ألا تكون قادرة على وقف التراجع النقدي في الأعمال الجارية، بسبب خفض سعة رحلاتها خلال الربع الرابع من العام.