فيلتر جديد بإسمي بكرا الساعة ٨ المسا رح ينزل و بصير جاهز انكم تستخدموه رح تحبوه كتير و كتير محمسة تجربوه صراحة اتحمست اعمل فلتر بعد الانفجار بكرا رح خبركم كل التفاصيل على الانستا ستوري بحبكم كتير #musebynadine #musebyNNN #myfilter #instagram #filters