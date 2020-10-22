الهند تعتزم استعادة أغلب التأشيرات لفتح الاقتصاد من الإغلاق الصارم

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تعتزم الهند السماح للزوار باستثناء السياح باستئناف دخول البلاد، فيما يستغل رئيس الوزراء ناريندرا مودي تراجعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لفتح الاقتصاد من الإغلاق الصارم.

ويمكن للمسافرين الدوليين الآن استخدام الخيارات التي تشمل رحلات بموجب برنامج للترحيل الحكومي ما يطلق عليه اتفاقات فقاعة الهواء والطائرات المستأجرة الخاصة للدخول أو الخروج من الهند، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، وسوف يتم السماح بتحرك السفن.

وقالت الحكومة: "سوف يتحتم على مثل كل هؤلاء المسافرين الالتزام بإرشادات وزارة الصحة والرعاية الأسرية فيما يتعلق بالحجر الصحي وغيرها من المسائل الصحية المتعلقة بكوفيد-19".

وسوف يتم استعادة كل التأشيرات القائمة، باستثناء التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات السياحية والتأشيرات الطبية- على الفور، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع عدد الإصابات الرسمي اليومي في الدولة الواقعة في جنوب أسيا منذ سبتمبر، فيما أضافت البلاد 55 ألفا و722 إصابة جديدة يوم الاثنين.

وكانت الدولة ذات ثاني أعلى عدد من الإصابات عالميا، تسجل إصابات يومية تبلغ نحو مئة ألف قبل شهر.