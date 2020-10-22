احتفالية فنية بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح قصر ثقافة بني سويف احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بدأ الحفل بإفتتاح معرض لوحات رسم للمواهب والمشغولات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة المعارض وعرض بروجكتر لفيلم القرار، تلاه ترحيب مدير عام الفرع في كلمته بالسادة الحضور وأكد أن نصر أكتوبر ملحمة عسكرية وشعبية وأن هذه الذكرى حفرت في سماء المجد اسم مصر عاليا بأيدي أبناء القوات المسلحة البواسل مدعومة بالشعب العظيم شعب لا يتنازل عن ذرة رمل واحدة من أرض الوطن.



تضمن الحفل عرض لفرقة بني سويف للفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة التي قدمت رقصات "الشهيد" و"السمسمية" الخاصة، إلى جانب فقرات للمواهب وإلقاء قصيدة بعنوان "مصر أنشودة الدنيا" للموهوب عمر حسوب وقصيدة "بحبك يامصر" للموهبة هدى عامر، وفي الختام قدمت فرقة بني سويف القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد مصطفى جلال مجموعة من الأغاني الوطنية" تعيشي يابلدي، أم البطل، مصر التي في خاطري، مصر أم الدنيا ".



جاء الحفل بحضور العميد وليد البيلي رئيس مجلس مدينة بني سويف، فضيلة الشيخ د.سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الازهرية وممثلون عن الأزهر، والأب باخوم عطية، د. هبة عبد العظيم مقرر منواب المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، ومحمد سعد مدير مركز إعلام بني سويف.