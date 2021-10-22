 بايدن يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 9:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 9:53 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان وتقف إلى جانبها حال تعرضها لهجوم من الصين.
ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن ستدافع عن تايوان في مواجهة الصين، قال بايدن، في تصريحات صحفية نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة: "نعم، لدى بلادنا التزام بالدفاع عن تايوان والوقوف في صفها".
وتابع قائلا: "لا أريد حربا باردة مع الصين. أريد فقط أن تدرك الصين أننا لن نتراجع، وأننا لن نغير أيا من وجهات نظرنا".
جدير بالذكر أن تصريح بايدن تأتي بعدما أكد الرئيس الصيني شي جين بينج مؤخرا رغبته في إعادة توحيد الجزيرة مع البر الصيني.


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