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عاد اللاعب البرازيلي ريتشارليسون للتدريبات اليوم الجمعة بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وقد يعود ريتشارليسون للعب غدا السبت في مواجهة فريقه إيفرتون أمام واتفورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان المهاجم البالغ 24 عاما قد تعرض لإصابة في الركبة في 13 سبتمبر الماضي أثناء مواجهة بيرنلي.

ومنعت الإصابة اللاعب البرازيلي من الانضمام لمنتخب بلاده في الجولة الماضية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

ومع ذلك قد يكون متاحا لمدرب السيليساو تيتي في فترة التوقف الدولية القادمة المقررة في نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن إيفرتون يعاني هجوميا في الآونة الأخيرة في ظل غياب دومينيك كالفرت لوين أيضا.

وكان كالفرت لوين قد تعرض لانتكاسة في عملية تعافيه من إصابة عضلية قبل أيام، وسيستمر غيابه لعدة أسابيع.