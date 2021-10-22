 منظمة ألمانية غير حكومية تعلن موافقة إيطاليا على إنزال 406 مهاجرين أنقذتهم مؤخرا - بوابة الشروق
الجمعة 22 أكتوبر 2021 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

منظمة ألمانية غير حكومية تعلن موافقة إيطاليا على إنزال 406 مهاجرين أنقذتهم مؤخرا

وكالات:
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 6:13 م

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية العاملة في أنشطة الإنقاذ أن الحكومة الإيطالية وافقت على إنزال 406 مهاجرين من سفينتها "سي ووتش 3" في ميناء بوتساللو الصقلي.

وكتبت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أخيرا، سيتمكن الأشخاص الموجودون على متن السفينة، بعد الكثير من المعاناة، من الهبوط في أوروبا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم إنقاذ المهاجرين على متن السفينة في الأيام الأخيرة بعمليات مختلفة وسط البحر الأبيض المتوسط، من بينهم 90 امرأة و 152 قاصرا، 109 غير مصحوبين بذويهم، بالإضافة إلى مولود عمره 7 أيام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك