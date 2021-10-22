الفلبين تتسلم أكثر من 700 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا

تسلمت الفلبين ، صباح اليوم الجمعة ، ما يقرب من 700 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا.

وذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية أن شحنة تتألف من 698 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا وصلت إلى مبنى الركاب رقم 1 بمطار نينوي أكينو الدولي.

وجاءت شحنة اللقاح بعد ساعات فقط من استلام الفلبين مساء الخميس مليون و14 ألفا و390 جرعة من شركة فايزر و400 ألف جرعة من سبوتنيك .

جدير بالذكر أن حملة التطعيم الحكومي في الفلبين تشمل عموم السكان البالغين، ومؤخراً، قررت السلطات الصحية إدارج فئة القصر في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الفئات المؤهلة لتلقي اللقاح المضاد.

ويشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت حتى الآن استخدام لقاحي فايزر وموديرنا في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.