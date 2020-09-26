الصحة العالمية: كوفيد-19 سبب وفاة 180 ألف عامل في الرعاية الصحية عالميا

قدّرت منظمة الصحة العالمية، أن حوالي 180 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ماتوا من "كوفيد-19" منذ بداية جائحة كورونا، داعية قادة دول عالم إلى إعطاء الأولوية للتطعيم لأولئك الذين هم في الخطوط الأمامية للأزمة.

ونشرت المنظمة، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، ورقة عمل تستند إلى بيانات المراقبة تظهر 45ر3 مليون حالة وفاة من جراء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم بين يناير 2020 ومايو 2021، بينما تبلغ أعداد الوفيات حاليًا أقل بقليل من 5 ملايين.

ومن بين 135 مليون عامل في مجال الصحة والرعاية، قالت منظمة الصحة العالمية إن التقديرات الأوسع نطاقا لما بين 80 ألفًا إلى 180 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية ربما ماتوا بسبب "كوفيد-19" خلال تلك الفترة الزمنية.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن اثنين من كل خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم تم تطعيمهم بالكامل، لكنه شدد على التفاوت الكبير في معدلات التطعيم بين الدول ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المنخفض.