 تونس تفرض الجواز الصحي لدخول الفضاءات العامة والمغلقة والسفر الى الخارج - بوابة الشروق
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تونس تفرض الجواز الصحي لدخول الفضاءات العامة والمغلقة والسفر الى الخارج

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:58 م

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة عن قراراها بوجود الاستظهار بالجواز الصحي لدخول الفضاءات العامة والمغلقة ومؤسسات العمومية.

وأصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يضبط قائمة الفضاءات التي تستوجب الاستظهار بالجواز الصحي ومن بينها أيضا المقاهي والفضاءات السياحية والمؤسسات التربوية والجامعية والتظاهرات الثقافية والرياضية والمعارض.

كما يشترط القرار تقديم الجواز الصحي عند السفر إلى خارج البلاد.

ونجحت تونس في تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و813 ألف شخص من بين أكثر من 11 مليون نسمة.

واستكمل نحو 4 ملايين و290 ألف شخص التلقيح بشكل كامل.

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