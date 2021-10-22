تحرير 20 محضرا لتجار مخالفين واستمرار حملات النظافة في قلين بكفر الشيخ

شن مجلس مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ حملات على المخابز والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالأسعار المقررة، والتأكد من توافر السلع ومنع احتكارها، وتم تحرير 20 محضراً للمخالفين، إضافة لتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات بالفترة المسائية.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال حملة النظافة في الفترة المسائية، واستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي وإعادة تأهيلها وزراعتها.

وأشرف شميس على تجميل الأماكن العامة بقلين، على الأعمال الجارية لزراعة الأشجار وري النجيلة أمام مستشفى قلين المركزي، وتوصيل المياه، كما تابع أعمال النظافة بقرى الحرية، والمرازقة وشباس عمير والبكاتوش، إضافة للحملات التي شهدتها عدد من المخابز والمحال التجارية بقرى المركز وخاصة شباس عمير، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري لمنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمخابز.