دراجي: استراتيجية الطاقة الأوروبية يجب أن تعتمد على المصادر المتجددة

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة" في المدى الطويل"، لكن "من الصعب للكثير من الدول أن تتخلى عن الغاز على الفور".

ونقلت وكالة بلومبرج عن دراجي قوله إنه دعا إلى بناء "مخزون مشترك من الاحتياطات الاستراتيجية"، لحماية كل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال إن تطوير إمدادات من الطاقة النووية سيستغرق وقتا.

وفيما يتعلق بالهجرة، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه عارض أي تغييرات لقواعد اتفاقية شينجن بشأن حرية التنقل.

وقال إن إيطاليا كانت تتعامل بمفردها لسنوات مع الهجرة، لكنها باتت الآن قضية الجميع.

وقال دراجي إن من المهم الإبقاء على حوار مفتوح مع بولندا.



