صحة كفر الشيخ: فحص 135689 حالة ضمن مبادرة السمعيات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة تقوم بكافة الجهود لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكدت أن مديرية الشئون الصحية تتابع عن كثب تنفيذ حملة السمعيات للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأضافت أن عدد المواليد خلال الأسبوع الماضي بلغ 1112 طفلا، وتم سحب عينة الغدة الدرقية لعدد 1379طفلا.

ولفتت إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1327 طفلا خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الحالات 10 حالات خلال المسح السمعي الأول، وانخفض العدد إلى حالتين خلال المسح السمعي الثاني حيث وصل إجمالي الحالات المفحوصة منذ بداية المبادرة إلى 135689 طفلا.