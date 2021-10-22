توخيل يرفض وضع جدول زمني لعودة لوكاكو وفيرنر

رفض توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، وضع جدول زمني لعودة الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر من الإصابة.

وأكد المدير الفني أن الثنائي سيغيب بكل تأكيد عن مواجهة نوريتش سيتي المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعن مواجهة ساوثهامبتون يوم الثلاثاء في كأس الرابطة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن كريستيان بوليسيتش سيغيب عن مواجهة نوريتش بسبب مشكلة في الكاحل، ليصبح خط هجوم تشلسي على الأرجح الثلاثي كاي هافيرتز وكالوم هودسون أودوي، وماسون مونت.

وقال توخيل :"روميلو،تيمو، كريستيان يغيبون عن مباراة الغد. لا توجد أنباء كبيرة بالنسبة للوكاكو وتيمو، يمكنني أن أقول أنهما سيغيبان عن مباراة الغد وعن مباراة ساوثهامبتون، ومن بعدها سنرى ما سيحدث".

وأضاف :"لا أعتقد أنه من المنطقي أن ندخل في تكهنات بشأن مدة غيابهم".

وأردف :"إذا فعلنا هذا مع كريستيان بوليستيش، ربما تعتقد أنني كاذب، أكذب باستمرار وأخفي شيئا، ولكن حقيقة أنك لا تعلم، يمكن أن تكون الأشياء أقل من المتوقع أو ربما تكون أطول من المتوقع".

وأضاف :" الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بكل تأكيد أنهما يتلقيان العلاج، ويشعران أنهما بحالة إيجابية، لا يشعران بقلق كبير ويغيبان عن المباراتين المقبلتين بكل تأكيد، وبعد ذلك سنرى".

واعترف توخيل أن لوكاكو كان مرهقا ذهنيا بسبب جدول مزدحم من المباريات مع النادي ومنتخب بلاده قبل أن يصاب أمام مالمو.

وخرج لوكاكو وفيرنر من المباراة التي فاز فيها تشيلسي على مالمو 4 / صفر يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.