زعماء الاتحاد الأوروبي يقطعون نقاشهم حول ارتفاع أسعار الطاقة

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صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن زعماء دول التكتل قطعوا نقاشهم مبدئيا حول الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

يأتي ذلك بعد مضي نحو خمس ساعات ونصف الساعة على النقاش الذي بدأه الزعماء خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل اليوم الخميس، ولا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم استئناف المشاورات.

وأضافت هذه المصادر أن الموضوع التالي على جدول أعمال القمة سيكون الخلاف حول وضع سيادة القانون في بولندا، وسيلقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي كلمة أمام القمة أولا.

بهذا تأخر الزعماء بصورة ملحوظة عن الجدول الزمني الذي كان موضوعا بالأساس لمناقشات القمة.

وسيجري الزعماء الأوروبيون خلال مأدبة عشاء نقاشا استراتيجيا حول سياسة التجارة كما سيبحثون قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية.

وفي ثاني أيام القمة غدا الجمعة، سيتناول الزعماء قضايا من بينها الهجرة والرقمنة.