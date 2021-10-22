تفاصيل تدريب الاهلي الأخير قبل مواجهة الحرس الوطني

قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات فنية متنوعة للاعبين خلال المران الختامي الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد له مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام.

كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية قبل انطلاق المران الرئيسي، تحت إشراف كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الختامي على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بطل النيجر.

ويسعى الأهلي في مباراة الغد لتحقيق الفوز على الحرس الوطني، وحسم التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي بالنيجر.

يذكر أن الاجتماع الفني للمباراة عقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري.