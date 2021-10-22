 الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 80 مليون طفل في 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 22 أكتوبر 2021 6:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 80 مليون طفل في 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال الجديد

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 6:01 م

أفادت منظمة الصحة العالمية، بتطعيم أكثر من 80 مليون طفل في 6 بلدان إفريقية بلقاح شلل الأطفال الفموي الجديد لتكون إفريقيا هي أول قارة في العالم تطرح اللقاح بعد إجازته بشهور من قبل المنظمة، وذلك ضمن الاستخدام في حالات الطوارئ.

وأشارت المنظمة في تقرير اليوم، إلى أن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تستخدم اللقاح لمواجهة المرض الذي كان قد تفشى في مارس من العام الجاري، حيث لقحت 7 ملايين طفل في 6 ولايات.

ولفتت إلى أن دول بنين والكونغو وليبيريا والنيجر وسيراليون كانت قد أطلقت استخدام اللقاح هي الأخرى في شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن اللقاح الجديد يجلب مزايا كبيرة في معالجة تفشي شلل الأطفال.

وتابعت المنظمة الدولية أن شكلا معدلا من لقاح شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ صُمم ليكون أكثر استقرارا وراثيا، وحثت المنظمة على سرعة تنفيذ عملية الموافقة الوطنية على استيراد ونشر اللقاح بمجرد الموافقة على استخدامه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك