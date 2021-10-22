رئيس مطار بيروت الدولي ينفي التوجه حاليا لوقف الأعمال بالمطار ليلا

نفى رئيس مطار بيروت الدولي بالإنابة فادي الحسن ما تم تداوله عن وجود توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا، بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين.



وفي حديث تلفزيوني، أكد الحسن أن لا توجه حاليا لوقف الأعمال في المطار ليلا. وأوضح أن مسودة مرسوم تعيين المراقبين الجويين أنجزت وستطرح على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسة مقبلة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وجاء نفي الحسن عقب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للنائب اللبناني بلال عبدالله قال فيها: "يبدو أننا مقبلون على إقفال مطار رفيق الحريري ليلا، بسبب النقص الفادح في المراقبين الجويين".