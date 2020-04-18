 كوريا الجنوبية تسجل 1440 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 1440 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:48 ص

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 348 ألفا و 969 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2725.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 2ر79 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل 2ر68 % من السكان، على التطعيم الكامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.


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