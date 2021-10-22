رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية غدا لتعزيز العلاقات الثنائية

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية غدا السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن يؤدي خان خلال زيارته للسعودية مناسك العمرة.

وقالت مصادر مطلعة أمس الأول إنه تم الانتهاء من جدول زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للسعودية، على أن يتوجه للمملكة السبت الموافق 23 أكتوبر في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يلتقي خان بقيادة المملكة ويشارك في مؤتمر المبادرة الخضراء. ووفقا لتقارير إعلامية، تستضيف المملكة العربية السعودية منتدى المبادرة الخضراء السعودية الافتتاحي وقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء في العاصمة الرياض، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وتهدف المبادرتان إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60 % في المنطقة وزراعة 50 مليار شجرة في "أكبر مشروع تشجير في العالم".