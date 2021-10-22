اليابان تقر خطة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

أقرت حكومة اليابان اليوم الجمعة أحدث خطة للطاقة تحدد خارطة طريق نحو هدف حيادية الكربون بحلول عام 2050، في محاولة لمضاعفة النسبة الحالية من مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء المحلية في غضون عقد من الزمن.

وجاء في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الياباني - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) المحلية - "سنبذل أقصى جهد لإدخال الطاقة المتجددة على أساس يمنحها الأولوية القصوى كمصدر رئيسي للطاقة في عام 2050".

وتهدف الحكومة اليابانية إلى جعل مصادر الطاقة المتجددة تمثل 36 إلى 38 % من إجمالي قدرة توليد الطاقة في السنة المالية 2030، أي أكثر من ضعف نسبة الـ18 % المسجلة خلال السنة المالية 2019 التي انتهت في مارس 2020.

ووفقا للخطة التي يتم تحديثها كل ثلاث سنوات تقريبا، من المقرر خفض الكمية المنتجة من مصادر الطاقة الحرارية إلى النصف تقريبا، أي من 75.7 % إلى 41 %.