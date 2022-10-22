روسيا: كشف حقيقة تفجير نورد ستريم سيفاجئ الأوروبيين

قال الكرملين، الجمعة، إن الأوروبيين سيفاجؤون عند معرفة حقيقة الانفجارات التي تسببت الشهر الماضي في تسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 أكتوبر الجاري أن ما حصل "إرهاب دولي" يصب في صالح الولايات المتحدة، وبولندا، وأوكرانيا.

فيما دعت الدبلوماسية الروسية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كشف مسؤولية بلاده المحتملة عما جرى.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعمل "بشكل كثيف" لإشراكها في التحقيق، الذي قال في وقت سابق إنه "مدبر" لتحميل روسيا المسؤولية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "هناك عمل، عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابع: "لكن حتى الآن، يصطدم الأمر بجدار من التردد في العمل معاً على كشف الحقيقة التي ستفاجئ أكثر من طرف في الدول الأوروبية إذا أعلنت" دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وأكمل: "لا الألمان ولا السويديين ولا الدنماركيين يتقاسمون المعلومات معنا".