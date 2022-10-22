قرينة زيلينسكي في معرض فرانكفورت: نحن نقاتل من أجل حياتنا



أكدت أولينا زيلينسكا قرينة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا اليوم أنه لا يوجد في الحرب في بلادها "أصوات نشاز".



وخلال ندوة لمجلة "بريجيت" في المعرض، قالت زيلينسكا مساء اليوم السبت:" نحن نقاتل من أجل حياتنا" وأردفت :" يجب أن تقال الحقيقة حول ما يحدث لنا يوميا" مشيرة إلى أنها ترى أن هذا هو واجبها في مناسبات ظهورها كسيدة أولى.



وأضافت أن اليوم شهد أيضا وقوع غارات جوية في كييف مرة أخرى وأن تفكيرها منصرف إلى أولادها وقالت:" أفق تخطيطنا ربما يمتد ليوم أو يومين، فنحن لا نعرف ما سيحدث غدا أو بعد غد".



وفي إشارة إلى اعتياد الخطر، قالت زيلينسكا إنها تنتهج روتينا معينا "فلم يعد القلب يخفق عندما تدوي صافرات الإنذار. نحن نذهب إلى ملجأ الغارات الجوية".



وتحدثت زيلينسكا عن محاولات العودة إلى الحياة الطبيعية رغم تأثيرات الحرب، قائلة إن ابنتها بدأت الدراسة الجامعية " نحن دائما نغير أماكننا والأبناء لم يروا والدهم إلا نادرا، لكنهم يتصلون هاتفيا يوميا".



وجاء حديث زيلينسكا خلال تقديم كتاب عن إزالة العوائق أمام تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقات، وقالت في إشارة إلى الأشخاص الذين أُصِيْبُوا في المعارك والهجمات إن هذا الموضوع يزداد أهمية مع كل شهر من الحرب.



وتابعت زيلينسكا:" يجب أن نفكر في إعادة الإعمار" وأعربت عن أملها في إعادة بناء المدارس بحيث يكون فيها مدارج للكراسي المتحركة.