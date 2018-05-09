إبراهيم عيسى: العالم يغض الطرف عن مشروعات الدولة المصرية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم والإعلام الغربي يغض الطرف عن مشروعات مثل محطات صرف بحر البقر ومشروعات المياه التي تقوم بها مصر لمواجهة المجاعة المائية ومشروعات حياة كريمة ومشروع التأمين الصحي الشامل ولا يرى استراتيجية حقوق الإنسان والإفراج عن بعض المحبوسين في مصر ولا يروا مبادرة 100 مليون صحة.

وأضاف "عيسى" في خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة، أن الغرب متربص بالشأن السياسي المصري ونحن ندعم تخيلاته وتصرفاته عن هذا الأمر، موضحًا أن محافظ البنك المركزي له الدور الرئيسي في الشأن الاقتصادي المصري ولكنه لم يخرج مطلقًا لحديث المصريين عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتابع: "مطلوب من الصحافة العالمية تقديم السلبي والإيجابي عن مصر، ولكن في نفس الوقت الإعلام المصري والعربي غير موضوعي عن الأمور التي تحدث في امريكا وانجلترا وألمانيا، أم هناك توجه بشكل كلي نحو الانحياز بعواطفنا"

وأردف، أن الدولة المصرية هي الوحيدة المنضبطة فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية وتصريحات المسؤولين المصريين في الخارجية المصرية منضبطة للغاية دول إغضاب أي طرف.