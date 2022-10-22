بريطانيا تسجل 623 إصابة جديدة ولا حالات وفاة بسبب بكورونا

سجلت بريطانيا، 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم تسجل أية حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 24 مليونا و79 ألفا و325، في حين استقرت الوفيات عند 209 آلاف و227.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.



يُذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.