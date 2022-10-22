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نجح البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل للشياطين الحمر في مباراتهم أمام تشيلسي في قمة الجولة الثالثة عشرة بالدوري الإنجليزي بملعب ستامفورد بريدج.

كاسيميرو سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل من المباراة، محرزاً أول أهدافه الرسمية مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه للفريق قادماً من ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية.

«الشروق» ترصد أبرز الأهداف القاتلة التي سجلها البرازيلي كاسيميرو عبر مشواره الطويل.

في موسم 2015- 2016، نجح كاسيميرو في تسجيل هدف الفوز لريال مدريد على لاس بالماس بتسجيله الهدف الثاني للريال في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1، جاء هدف البرازيلي في الدقيقة 89 من المباراة.

وفي موسم 2016-2017، سجل كاسيميرو هدف الريال الثاني في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الستة عشرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز الميرينجي بنتيجة 2-1، سجل البرازيلي هدف الريال الثاني في الدقيقة 80.

وفي موسم 2019- 2020، نجح كاسيميرو في تسجيل هدف التعادل للريال أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

سجل كاسيميرو هدف التعادل للريال في الدقيقة 85.

وفي موسم 2020- 2021، سجل كاسيميرو هدف التعادل للريال أمام بوروسيا مونشنجلادباج الألماني في الدقيقة 93 من المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

ومع منتخب البرازيل نجح كاسيميرو في تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى كولومبيا في المباراة التي انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 2-1، في كأس كوبا أمريكا 2021.

سجل كاسيميرو هدف الفوز لمنتخب البرازيل في الدقيقة 10 من الوقت الضائع.