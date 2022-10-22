تعرف على تصويت العرب في جائزة الكرة الذهبية لعام 2022

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المسؤولة عن جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» عن تصويت الصحفيين العرب لتحديد هوية الفائز بالجائزة لعام 2022 والتي حصدها الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تصويت جميع الصحفيين العرب الذين شاركوا في التصويت وهم «الجزائر – المغرب – تونس – العراق – المملكة العربية السعودية – قطر – سوريا – الأردن – لبنان – فلسطين – عمان» لصالح الفرنسي كريم بنزيما في المركز الأول، ولم يحصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي على المركز الأولى سوى من قبل إيناس مظهر الصحفية بجريدة «Ahram Weekly».

واحتل محمد صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبين بالعالم ، وهو ترتيب أفضل من العام الماضي حيث كان قد حل سابعا في النسخة الماضية.

وترشح صلاح للجائزة منذ انتقاله إلى ليفربول في كل عام، ولكن لم يفز بها مطلقا، وكان المركز الخامس هو أفضل ترتيب له في جائزة البالون دور، حيث حققه من قبل أيضا في عام 2019.