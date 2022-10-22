الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية للمتضررين من الفيضانات في تشاد

أرسلت دولة الإمارات، اليوم السبت، طائرة على متنها 30.6 طن من المواد الغذائية، لإغاثة سكان العديد من المناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها تشاد مؤخراً خاصة في العاصمة "إنجامينا".

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، تلبي الإمدادات الغذائية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات وخاصة من كبار السن والأطفال والنساء.

وقال راشد سعيد الشامسي سفير الإمارات في تشاد، إن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار حرص الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة، خاصة تشاد التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية إلى تشاد في الفترة (2017-2021) بلغت 100 مليون درهم، (27 مليون دولار أمريكي)، في كل المجالات والتي ساهمت في دعم العديد من القطاعات الإنسانية والتنموية.