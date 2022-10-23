متحدث عراقي: إقرار خطة لزراعة 4 ملايين دونم من الحنطة والشعير والخضر

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية مساء اليوم السبت بأن وزارة الزراعة أقرت خطة زراعية لإنتاج 4 ملايين دونم خلال الموسم الزراعي المقبل يمكن زيادتها إلى 7 ملايين دونم لإنتاج الحنطة وكميات متواضعة من الشعير فضلا عن محاصيل الخضر في حال استقرار هطول الأمطار بشكل منتظم وتأمين إيرادات مائية كافية من دول الجوار.



وقال حميد النايف في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" إن وزارة الزراعة "أقرت خطتها الزراعية للموسم الزراعي المقبل لإنتاج الحنطة وباقي المحاصيل الشتوية بنسب متفاوته بواقع 4 ملايين دونم موزعة بواقع مليون و500 ألف دونم بالاعتماد على السقي بالري ومليونين و500 ألف دونما بالاعتماد على مياه الآبار واستخدام تقنيات الري الحديثة".



وأكد أن "أن الوزارة أمنت خطة بزراعة 4 ملايين دونم فيما يتعلق بالبذور والأسمدة والمياه".



وذكر أن وزارة الزراعة أوعزت إلى شركاتها بتأمين البذور والأسمدة التي تلبي مستلزمات الخطة الزراعية بهدف رفع معدلات إنتاج الحنطة في البلاد.