وزير الثقافة الإيراني: أعداء تركيا وإيران لا يريدون تقارب الدول الإسلامية



أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي الذي يزور تركيا، لدى لقائه المتحدث باسم الرئيس التركي فخرالدین ألطون اليوم السبت إلى وجود أعداء مشتركين لكل من إيران وتركيا يحاولون إبعاد الدول الاسلامية عن بعضها ومنعها من التطور والتقدم.



وأكد إسماعيلي في هذا اللقاء أن السياسة التي تعتمدها الحكومة الإيرانية الحالية هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار وخاصة تركيا، مشددا على أن القواسم المشتركة بين البلدين تؤدي إلى المزيد من التقارب بين الجانبين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وتابع قائلا: "إنه نظرا للقواسم المشتركة الثقافية بين إيران وتركيا، فمن الضروري أن نكون معا من أجل تقارب العالم الاسلامي، إذ يعتبر نجاح كل واحد منهما نجاحا لكلا البلدين الشقيقين الصديقين في المنطقة".



وشدد على أن "محاولات العدو من خلال وسائل الإعلام الغربية تهدف إلى تشويه الصورة الناصعة للعالم الاسلامي لدى الرأي العام العالمي"، موضحا أن "وسائل الإعلام المعادية تحاول تقديم صورة سيئة عن الاسلام، لذا فإن تعاون ايران وتركيا بإمكانه أن يفشل هذه المحاولات الخبيثة".



بدوره أعرب المسؤول التركي عن ترحيبه بالضيف الايراني، مؤكدا أن البلدين يقعان في منطقة جغرافية هددت القوات الأجنبية أمنها، لذا فإن التعاون بين الجانبين بإمكانه تسوية هذه المشكلة وسيعزز العلاقات الثقافية بين البلدين.



وأعرب ألطون عن أمله بأن يتم التوقيع على وثيقة التعاون الثنائي في المجالين الصحفي والإعلامي خلال الزيارات المقبلة للرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.