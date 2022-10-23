كوستاريكا تعثر على الضحايا بعد اختفاء طائرة تقل خمسة ألمان

تم العثور على جثتي شخص بالغ وطفل في المياه قبالة كوستاريكا اليوم السبت، بعد يوم من سقوط طائرة صغيرة على متنها ستة أشخاص.

وتم العثور على جثث الضحايا خلال البحث عن الطائرة الخاصة المفقودة، التي كان على متنها خمسة ركاب ألمان وطيار، حسبما ذكرت محطة "تليتيكا" التلفزيونية نقلا عن وزارة الأمن العام.

وأكد قائد سلاح خفر السواحل، مارتن أرياس في وقت سابق أن قوات الإنقاذ عثرت على العديد من الأجزاء من حطام الطائرة الخاصة المفقودة في كوستاريكا قبالة ساحل البحر.

وذكرت محطة تليتيكا التلفزيونية اليوم السبت استنادا إلى وزارة الأمن العام في كوستاريكا أنه تم رصد أجزاء من جسم الطائرة والمقاعد وإحدى الحقائب وذلك على مسافة نحو 28 كيلومترا من مطار ليمون أثناء رحلة استطلاعية.

ويبدو أنه كان هناك أطفال على متن الطائرة، وقال مدير هيئة الطيران المدني فرناندو نارانجو:" كان على متن الطائرة خمسة ركاب وطيار- أي إجمالي ستة أشخاص" وأضاف " واستنادا إلى تواريخ الميلاد فقد كان هناك طفلان بينهم".

كانت طائرة رجال الأعمال طراز "بياجيو بي 180 أفانتي" اختفت مساء أمس الجمعة أثناء رحلتها من المكسيك إلى كوستاريكا، وأعلنت وزارة الأمن أن الاتصال مع الطائرة انقطع عندما كانت تحلق فوق البحر بالقرب من مطار ليمون.

وقال نارانجو، في تصريحات لمحطة "تليتيكا" التليفزيونية: "اختفت الطائرة عن الرادار على بعد 25 ميلا من مطار ليمون. كان من المفترض أن تهبط الطائرة في الساعة 58ر6 مساء، وفقدنا إحداثياتها على ارتفاع 2000 قدم".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين: "نحن على علم بالواقعة... سفارتنا في سان خوسيه على اتصال بالسلطات المحلية لاستيضاح الأمر".

ووفقا لتقارير وسائل إعلام، فإن الطائرة المفقودة من طراز "بياجيو بي 180 أفانتي"، وأقلعت من مدينة بالينكي في ولاية تشياباس المكسيكية بعد ظهر أمس الجمعة. وتعد هذه المدينة أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وواحدة من أهم المواقع الأثرية في المكسيك.