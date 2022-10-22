رابطة الأندية: ديانج أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري

توج المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى للدوري الممتاز، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب برج العرب.

وأوضحت رابطة الأندية أنه تم اختيار ديانج كأفضل لاعب في الجولة الأولى وذلك بعدما تنافس مع كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك وجون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا على الجائزة.

وفاز لاعب وسط الأهلي نسبة 70% من التصويت على أفضل لاعب في الجولة، بينما حصل شيكابالا على نسبة 28.6% من المصوتين، وإيبوكا على 0.7%.