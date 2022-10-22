قالت وزارة التربية والتعليم، إن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي غير مرتبط بدفع المصروفات، وشددت عدة إدارات تعليمية، عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك"، على حصول الطلاب على التابلت بعد دفع قيمة التأمين وتوقيع ولي الأمر على إقرار الحفاظ على التابلت فقط دون ربط التسليم بدفع المصروفات المدرسية.

وعرضت بعض الإدارات نصائح لطلاب المرحلة الثانوية للحفاظ على التابلت حتى لا يتعرض للتلف.

وجاءت هذه النصائح كالتالي:

- استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب.

- غلق التابلت في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية.

- لا تقم بمحاولة فتح "التابلت" أو إجراء صيانة له خارج مركز الصيانة المعتمد.

- لا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.

- الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك تم برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي discovery.

- الحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

- الحفاظ على التاب فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك، وستكون الاختبارات عليه وبواسطته.

- في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز (بما لا يسمح بإصلاحه) خلال المرحلة الثانوية (3 سنوات) يمكن للطالب أو المعلم الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه مصري أو أن يشتري (كحل بديل) وثيقة تأمين عند الاستلام، والتي تمنحه جهازا بديلا بلا مقابل في حالة ضياع أو إتلاف الجهاز الأصلي (مع مراعاة شروط شركة التأمين).