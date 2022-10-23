 وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات قرب القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات قرب القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

د ب أ
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:40 م

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت بسماع دوي عدة انفجارات بالقرب من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي البلاد.

وأضافت أن الانفجارات أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران المسير الأمريكي في سماء المنطقة.

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