إيران تدرج قناتين إخباريتين بالفارسية على قائمة الإرهاب



تعتزم إيران إدراج قناتين إخباريتين بالفارسية مقرهما لندن على قائمتها للكيانات الإرهابية فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة في البلاد.



وقال كاظم غريب عبادي مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية اليوم السبت: "لا بد من إدراج قناتي (بي بي سي فارسي) و (إيران إنترناشونال) ومنظميهما على قائمة الإرهاب".



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن غريب عبادي قوله إن القناتين شجعتا على الإضرابات العنيفة بتغطيتهما ولذلك فهما مسؤولتان عن "أعمال إرهابية" وتدمير منشآت عامة.



وأدت وفاة مهسا أميني /22 عاما/ الكردية الإيرانية وهي محتجزة لدى الشرطة إلى نشوب احتجاجات على مستوى البلاد قبل خمسة أسابيع.



واعتقلتها شرطة الأخلاق أثناء قيامها بزيارة لطهران الشهر الماضي بسبب ظهور جزء من شعرها أسفل الحجاب، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد ملابس المرأة في إيران.