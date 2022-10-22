ذكرت مصادر محلية، أن عدة انفجارات وإطلاق نار وقعت في المنطقة الثامنة بالعاصمة الأفغانية، كابول، الليلة الماضية.



وأضافت المصادر أن حركة طالبان زعمت أنها اكتشفت مخبأ لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت عن المصادر قولها إنه تم سماع دوي خمسة انفجارات في المنطقة، الليلة الماضية، بالإضافة إلى صوت إطلاق نار.



وبينما تحدثت بعض المصادر الأخرى عن وقوع انفجارين، أفادت مصادر على صلة بالاشتباك بأن الانفجار الأول وقع حوالي الساعة التاسعة، ليلا وأعقبه انفجارات أخرى وإطلاق نار.



غير أنه بعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار، أعلن المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على موقع (تويتر) أن طالبان عثرت على مخبأ لتنظيم "داعش".



وأضاف مجاهد أن قوات حكومة طالبان بدأت عملية تستهدف مخبأ داعش، لكنه طلب من سكان كابول عدم الانزعاج لذلك.



وليس هناك حاليا تفاصيل متاحة، فيما يتعلق بطبيعة الانفجارات ولا عدد الضحايا المحتملين ولا الخسائر المالية، التي ربما سببتها الانفجارات.



يأتي اكتشاف طالبان مخبأ داعش المزعوم وتنفيذ عملية ضده، في وقت زعمت فيه الحركة مرارا وتكرارا أن داعش فشلت وأنه ليس لديها أي وجود مادي في أفغانستان.