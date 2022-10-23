 أمريكا: إصابة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي بكورونا - بوابة الشروق
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أمريكا: إصابة مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي بكورونا

د ب أ
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 11:13 م

أصيبت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها يوم السبت بفيروس كورونا ، حسبما أكدت الهيئة الصحية الأمريكية.

وثبتت إصابة والينسكي حيث أعرب مسؤولو البيت الأبيض عن مخاوفهم بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التي يمكن أن نزيد من ارتفاع موجة الإصابات في الشتاء.

وقالت الهيئة إن مراكز السيطرة على الأمراض أشارت إلى أن نتيجة اختبار والينسكي كانت إيجابية ليل الجمعة، وهي تعاني من أعراض خفيفة.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أن والينسكي ستعزل نفسها في منزلها وستشارك في الاجتماعات افتراضيا.

وتراقب مراكز السيطرة على الأمراض حاليا أشكالا متعددة من متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم والتي يمكن أن تؤدي إلى موجة كوفيد 19 التالية.

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