الفاتيكان يجدد الاتفاق مع الصين بشأن تعيين الأساقفة الكاثوليك

جدد الفاتيكان والصين اتفاقا لمدة سنتين، أبرم عام 2018 حول المسألة الشائكة المتعلقة بتعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.

وذكر الفاتيكان -وفقا لشبكة (فرانس 24) الإخبارية- أنه تم الاتفاق بعد مشاورات، على تمديد صلاحية الاتفاق المؤقت حول تعيين الأساقفة الموقع في 22 سبتمبر 2018، مدة سنتين". وسبق للاتفاق أن جدد مرة أولى في 2020.

ويهدف الاتفاق "المؤقت" -الذي لم يكشف مضمونه حتى اللحظة- إلى توحيد الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين كنيستين رسمية وسرية، مع إعطاء البابا الكلمة الفصل في تعيين الأساقفة الصينيين.

وبموجب الاتفاق، وافق "الحبر الأعظم" على الاعتراف بتعيين سبعة اساقفة تختارهم الحكومة الصينية من دون موافقته. لكن لم يعين منذ أربعة أعوام سوى ستة أساقفة.