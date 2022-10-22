إبراهيم عيسى: مفيش ولا لاعب من الأهلي يستحق يروح الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن النجم المصري محمد صلاح هو الأسطورة المصرية الأولى والأخيرة، قائلا: "لا أظن أن في حد هيكرر نسخة هذا الشاب من العمل والدأب ومحمد صلاح هو اللي منح مصر كاسم سمعة وقيمة معنوية كبيرة".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح هو الملك المصري المتوج ولا يمكن مقارنته بعطاءات اللاعبين الآخرين حتى بما منحوه لأنديتهم ومنتخبهم، مؤكدا أن محمد صلاح أمة بمفرده.

وصدم الإعلامي إبراهيم عيسى، جماهير الأهلي بالرد على سؤال حول رأيه في أي لاعب من الأهلي ينتقل للزمالك، قائلا: "دلوقتي ولا لاعب من الأهلي يستحق يروح الزمالك ولو زمان كنت أقول بركات أو سيد معوض أو أحمد فتحي، إنما جيل الأهلي الحالي مفيهوش أي لاعب يمكن أن يضيف للزمالك حتى اللاعب الموهبة زياد طارق في مواهب كبيرة في الزمالك أعلى منه".