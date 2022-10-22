كلوب: لجأت لتغيير طريقة اللعب في ليفربول لتحسين النتائج

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأنه لجاء إلى تعديل طريقة لعب فريقه بهدف تحسين النتائج.

وتحول كلوب من طريقة 4/3/3 إلى طريقة 4/4/2 بسبب عدم ثبات أداء فريقه، خاصة على المستوى الدفاعي، وهو التعديل الذي أعاد نغمة الانتصارات للفريق، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله اليوم الجمعة "الثبات وغلق المساحات التي تركناها مفتوحة في الأسابيع السابقة، ليس بشكل متعمد، ولكن ذلك حدث".

وأضاف "لقد لعبنا لفترة طويلة بنظام محددً وبطريقة معينة، وعندما تعتاد على الأشياء تفقد بعض الرغبة في التفاصيل".

وأشار "لأن الأمور كان منضبطة جيدًا بشأن طريقتنا في الدفاع أو الضغط، فإن الأشياء الصغيرة يمكن أن تتغير كثيرًا".

وختم كلوب بالقول "لهذا السبب كان علينا تغيير شيء كبير لبدء التفكير بشكل جديد حوله كمجموعة. إنه في الواقع ليس فرقًا كبيرًا ، تغييرًا طفيفًا في المسؤولية ".